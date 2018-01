Eleição presidencial no México está indefinida Em nota oficial divulgada às 23 horas (1 hora de segunda-feira em Brasília) o presidente do Instituto Federal Eleitoral (IFE) do México, Luis Carlos Ugalde, informou que devido à estreita diferença de votos entre os dois candidatos mais votados - Felipe Calderón Hinojosa, do Partido de Ação Nacional (PAN) e Andrés Manoel López Obrador, do Partido Revolucionário Democrático (PRD) - não é possível declarar, cientificamente, quem foi o vencedor da eleição presidencial mexicana realizada no domingo. De acordo com o IFE, o resultado oficial será conhecido apenas na quarta-feira. O presidente do IFE assinalou que a diferença entre o primeiro e o segundo candidatos mais votados é muito estreita para que seja indicado um vencedor. Explicou ainda que o instituto vai esperar a conclusão da contagem dos votos distritais, processo que começará na quarta-feira. Posteriormente, em uma mensagem à população, o presidente Vicente Fox felicitou os mexicanos por sua participação em uma "autêntica festa cívica". A informação do órgão eleitoral oficial mexicano caiu como um balde de água fria nos candidatos apontados como favoritos - segundo as pesquisas iniciais - Calderón Hinojosa (PAN) e López Obrador (PDR) - que se declararam vencedores. Calderón mantém pequena vantagem Após o cômputo de 61,57% dos colégios eleitorais, Felipe Calderón tinha uma pequena vantagem sobre o esquerdista Andrés López Obrador, segundo a apuração preliminar oficial. À 1h50 (3h50 de Brasília), Calderón, do PAN, tinha 10.635.909 dos votos (37,29%), enquanto López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD), obtinha 10.343.707 votos (36,27%), segundo o cômputo preliminar do Instituto Federal Eleitoral (IFE). Roberto Madrazo, do Partido Revolucionário Institucional (PRI) tinha a essa hora 5.616.635 votos (19,69%). Nas eleições realizadas no domingo também disputaram Patricia Mercado, da Alternativa Social-Democrata e Camponesa, com 882.672 votos (3,09%), e Roberto Campa, da Nova Aliança, com 279.383 votos (0,97%). Apesar da divulgação desses resultados, o IFE se declarou impossibilitado de declarar o candidato vencedor porque, segundo o órgão, a apuração rápida de votos realizada em mais de 7.000 mesas representativas de todo o país não havia mostrado "uma clara tendência". Este texto foi atualizado às 6h03