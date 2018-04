Eleição provoca novo despertar dos iranianos

Eles a estão chamando de "tsunami verde", uma onda de transformação se espraiando pelas amplas avenidas de Teerã. Podem chamá-la como quiserem, mas o fato é que a cidade está em polvorosa com a campanha de Mir Hussein Mousavi, o candidato reformista que tenta desbancar o presidente Mahmoud Ahmadinejad na décima eleição pós-Revolução Islâmica. O Irã, com suas fissuras internas expostas como nunca, está mais uma vez oscilando à beira da mudança. Há meses que venho insistindo num outro olhar para o Irã, que vá além de sua demonização perigosa como um Estado totalitário. Circulei por um mar de fitas, chapéus, bandeiras e bandanas verdes até um comício em que Ahmadinejad era ridicularizado como "um anão" e a mulher de Mousavi, Zaghra Rahnavard, prevenia o presidente: "Se houver fraude eleitoral, o Irã vai se levantar." Alguma coisa está fervendo de novo na República Islâmica, uma nação ligada às duas palavras de sua própria descrição. Essa agitação tem raízes profundas. O último século ensinou que o impulso democrático do Irã só é negado em situações de perigo. Desde a Revolução Constitucional de 1906, a busca de um governo representativo expandiu-se. Mousavi é austero, mas visto como um homem íntegro, anti-Ahmadinejad, mais propenso a recuperar a promessa da Revolução Islâmica de 1979 que a encarnar sua virada repressiva. DIREITO DAS MULHERES Zaghra, uma professora de ciência política, não é austera. Surgiu como uma figura central na eleição de hoje com seu vigoroso apelo pelos direitos das mulheres e pelo modo como incitou Ahmadinejad a um ataque tosco a suas credenciais acadêmicas durante um recente debate na TV entre o presidente e Mousavi. DEMOCRACIA INCOMPLETA A democracia no Irã é incompleta (um Conselho de Guardiães representando a hierarquia islâmica veta candidatos), mas vigorosa a ponto de ser imprevisível. Ninguém sabe quem triunfará na eleição presidencial, que escolherá a segunda figura mais poderosa do Irã após o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, mas algumas coisas já estão claras. A primeira é que a franca ferocidade da política iraniana nas últimas semanas seria impensável entre aliados americanos do Cairo a Riad. A segunda é que, embora Ahmadinejad ainda controle forças potencialmente vitoriosas, incluindo a Guarda Revolucionária e a milícia basij, ele agora enfrenta um espantoso leque de oposição que abarca todo o espectro político. Se seu ataque a Zaghra foi tosco, sua investida no mesmo debate contra Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, a eminência parda do regime, pareceu implacável. O ex-presidente Rafsanjani foi agredido de tal maneira pelas acusações de corrupção de Ahmadinejad que respondeu com uma carta enfurecida ao aiatolá Khamenei, que supostamente está acima da contenda. A sugestão do presidente de que a corrupção era endêmica à revolução enfureceu também o establishment clerical, que respondeu com sua própria carta contestatória: Como ousa Ahmadinejad manchar o próprio sistema? "Ahmadinejad expôs fraturas e espalhou a desconfiança a todo o regime", disse Kavous Seyed-Emami, um professor universitário. "Isso é inovador." A carta de Rafsanjani, aludindo a "vulcões" de ódio entre iranianos, incluindo o alegado sumiço de US$ 1 bilhão dos cofres públicos, diz que dezenas de milhões assistiram enquanto Ahmadinejad "mentia e violava leis contra religião, moralidade e justiça, e enquanto atacava as conquistas de nosso sistema islâmico". Agora ele insiste que Khamenei assegure eleições livres e limpas. De início, Khamenei inclinava-se para Ahmadinejad, mas ultimamente muito menos. Ele não pode ser impermeável à ira de Rafsanjani, que preside o poderoso Conselho de Discernimento que medeia disputas, e a Assembleia de Especialistas, que supervisiona o escritório do líder supremo. Ahmadinejad agora enfrenta forças emergentes de fora (a rua) e de dentro (a hierarquia clerical). Por que a repentina turbulência? Chega-se aí à terceira característica crítica desta campanha. O radicalismo na Casa Branca de George W. Bush fomentava o radicalismo no Irã, tornando a vida mais fácil para Ahmadinejad. A mão estendida do presidente Barack Obama, ao contrário, tem abalado o regime. MUNDO DIFERENTE Com o Líbano negando uma vitória eleitoral ao grupo xiita Hezbollah, a economia iraniana movida pelo petróleo em recessão, e os Estados Unidos buscando uma reconciliação com os muçulmanos, o mundo agora parece um pouco diferente. Rafsanjani acredita numa opção à China para o Irã: uma reaproximação histórica com os EUA que, ao mesmo tempo, preservará um regime modificado. Eu também acho que isso é possível - e desejável - e a margem de resistência de Khamenei estreitou-se. O mesmo ocorreu com a margem de tolice dos falcões anti-Irã. *Roger Cohen é escritor