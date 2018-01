Eleições argentinas têm 8% dos votos apurados Os resultados oficiais mostram a apuração de apenas 8% do votos e confirmam a preferência de Carlos Menem (25,2%)e Néstor Kirchner (23,2%).Em terceiro lugar está Ricardo López Murphy , com 16,8%, logo , Adolfo Rodríguez Saá, com 14,6% e, por último, Elisa Carrió, com 11,5%.