Eleições argentinas têm forte esquema de segurança Os centros de votação para as eleições presidenciais mais disputadas da Argentina abriram suas portas às 8 horas da manhã em meio a uma forte operação de segurança. Os pouco mais de 25,4 milhões de eleitores no país de 36 milhões de habitantes poderão escolher o novo presidente para um mandato de quatro anos entre 19 candidatos. Para garantir a segurança, o governo colocou 82.500 soldados e policiais nas ruas e nas 11.468 sessões eleitorais 82.500 em todo o país e mobilizou outras forças policiais nas principais cidades para prevenir incidentes. A votação será encerrada às 18 horas e durante as primeiras três horas da apuração dos votos, as emissoras de rádio e televisão não poderão divulgar pesquisas de boca de urna, nem outras informações que não sejam oficiais. As pesquisas indicam que nenhum dos candidatos conseguirá votos suficientes para ser eleito neste primeiro turno e que o novo presidente da Argentina será escolhido no segundo turno, em 18 de maio. Segundo a Constitução, um candidato se consagra presidente no primeiro turno se obtém um mínimo de 45% dos votos válidos ou 40% com uma diferença de, pelo menos, dez pontos porcentuais sobre o segundo mais votado. Uma missão da Organização do Estados Americanos (OEA) se encontra em Buenos Aires para observar o processo eleitoral. O escrutínio está a cargo da empresa espanhola Indra. As eleições começaram esta manhã com alguns atrasos em Salta, Río Negro, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, San Juan, Santa Fe e Jujuy, onde se registraram ausências das presidentes de mesa. Em San Juan, efetivos policiais do departamento de Chimbas tiveram de buscar um presidente de mesa em sua casa, enquanto que na cidade de Santa Lucía, na mesma província, o primeiro votante foi obrigado a assumir a presidência da mesa de sua sessão eleitoral diante da ausência dos convocados. Nas províncias de Santa Fe e Santiago del Estero, a Justiça Eleitoral teve de redistribuir algumas sessões e mesas por causa do temporal que castigou a região nas últimas horas e impossibilitou o acesso às mesmas. No resto do país, as eleições se iniciaram no horário normal.