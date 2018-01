Eleições devem ser definidas entre Menem, Kirchner e Murphy Os últimos números das pesquisas de opinião foram divulgados ontem à noite, no mesmo momento em que os candidatos à Presidência da Argentina encerravam suas campanhas em distintos pontos do país. A maioria dos pesquisadores considera que Carlos Menem e Néstor Kirchner vão ser os escolhidos, em 27 de abril próximo, para a disputa final no segundo turno do dia 18 de maio. Porém, os analistas deixam as portas abertas para que, no lugar de Kirchner, esteja Ricardo López Murphy, que demonstrou um forte crescimento no começo desta semana, com alguma desaceleração nas medições desta quinta-feira. Todos admitem que poderão haver mudanças de hoje até domingo, porque a eleição parece muito equilibrada. De dez institutos de pesquisa consultados pela Agência Estado, oito indicam que Menem é favorito para chegar ao segundo turno; um aponta que Menem não conseguirá passar ao segundo turno; outro o vê brigando pelo segundo lugar. Das dez instituições, oito indicam que Kirchner passará para o segundo turno, mas cinco apontam que esse segundo lugar está muito disputado com López Murphy. Os consultores são unânimes em dizer que Elisa Carrió e Adolfo Rodríguez Saá ficarão de fora do segundo turno. Muita cautela De forma geral, pesquisadores que a Agência Estado vem entrevistando nos últimos dias se mostram bastante inseguros e cautelosos sobre um prognóstico destas eleições presidenciais de domingo. Existe apenas o consenso de que o pleito será mesmo decidido no segundo turno e que existe uma forte briga por votos entre Menem, Kirchner e Murphy. "Não houve uma eleição tão indefinida assim na Argentina e a situação para nosso trabalho é muito difícil", queixa-se o pesquisados Roberto Bacman, do Ceop Global Markets Research. Ricardo Rouvier, um analista considerado independente, explica que as pesquisas de opinião púbica têm margens de erro que vão de 2%, quando as amostras são muito grandes, de cerca de 3 mil pessoas, a 5%, quando são amostras menores. O problema adicional destas eleições é que existe uma grande volatilidade do voto, calculada por Bacman entre 10% a 11% entre os eleitores. O consultor Hugo Haime (Hugo Haime e Associados) opina que Menem e Kirchner irão para o segundo turno, deixando Murphy para trás. Mas ressalta que "é preciso estar atento ao que está ocorrendo entre os eleitores desta sexta-feira até domingo, porque 46% dos entrevistados dizem ter decidido voto, 25% estão em dúvida entre dois ou três candidatos e 28% ainda não decidiram por nenhuma chapa". Ele conta que, quando os entrevistadores insistem com os indecisos, eles acabam indicando um candidato, mas numa "uma escolha sem firmeza, que pode mudar". Para dar mais uma pitada de incerteza sobre o quadro eleitoral, Haime lembra que 50% dos eleitores ainda estão pouco ou nada interessados neste pleito. Diferença mínima O pesquisador Artemio Lopez (Equis) é o único que vê Kirchner em primeiro lugar, mas com uma diferença mínima e dentro da margem de erro estatístico. "Kirchner está meio ponto porcentual acima de Menem, que se encontra com dois pontos de vantagem sobre López Murphy. Isso indica quase um triplo empate técnico. A média nacional de fidelidade é de uns 73%, o que implica que há cerca de 27% do eleitorado que poderia mudar de voto." Para Lopez, os eleitores com maior tendência à fidelidade aos seus votos são aqueles que votam em Menem, e logo depois, vêm os votantes em Kirchner. Os votos de Rodríguez Saá e de Elisa Carrió são os mais propensos à mudança. "Se eu tivesse que mencionar alguma mudança de último momento, seria a de que Menem poderia superar Kirchner, mas não que Murphy eliminaria Menem. O cenário mais provável é o de Kirchner e Menem no segundo turno." Equilíbrio A socióloga Graciela Römer (Graciela Römer e Associados), uma das que possuem maior credibilidade na Argentina e também uma das poucas pesquisadoras que não sofreu nenhuma crítica nestas eleições, acredita que "os dados demonstram um equilíbrio entre os candidatos". No entanto, na última semana, houve uma mudança na campanha de Kirchner. O voto apresenta uma tendência a polarizar-se um pouco entre somente três candidatos, ao invés de cinco, como estava até há uma semana atrás: Menem Kirchner e Murphy. Ela fala de duas hipóteses que podem ocorrer até domingo: a primeira, que a onda que fez crescer Murphy continue crescendo, porque a proposta que se mantém é a da renovação política, uma oferta de ética e que deixa em um segundo plano sua postura ideológica, ponto débil de sua candidatura. Nesta linha, poderia haver a concentração do voto anti-populista, anti-cento-esquerda e anti-peronista, o que prejudicaria Menem. A outra hipótese, que favorece Kirchner, é que se produza uma polarização do voto entre liberais e anti-liberais. Esta é a variante mais provável, porque nas últimas horas, o perfil ideológico de Murphy tem sido questionado. Ricardo Rouvier tem um diagnóstico totalmente diferente. Ele considera que Murphy está seis pontos acima de todos os outros candidatos e que é um elemento seguro no segundo turno. Rouvier deixa Menem de fora e coloca Murphy no round final com Kirchner. Ele avalia que fragmentação do peronismo em três caminhos diferentes e a debilidade dos radicais favorecem o crescimento de Murphy, que, embora não seja novo na política, pode preencher espaços que pertenceram ao centro e à direita.