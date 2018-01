Eleições em Taiwan foram calmas e sem anormalidades Apesar de todo o debate em Taiwan se as eleições realizadas que deram a vitória para Chen Shui Bien foram ou não legítimas, os deputados brasileiros que estiveram na capital da ilha convidados pelo governo para acompanhar a votação apontaram que a eleição ocorreu "sem qualquer anormalidade aparente". Um grupo de nove parlamentares brasileiros presenciou as eleições e passaram o dia na Comissão Central Eleitoral e nos locais de votação. "Não vi nenhuma irregularidade", afirmou Miguel de Souza, deputado federal. Para ele, o candidato derrotado Lien Chan, "se antecipou" ao pedir uma recontagem dos votos. O deputado, porém, reconhece que o país ainda precisa reforçar seu sistema democrático por meio da criação de um maior numero de partidos políticos. Nas eleições, apenas três partidos participaram, sendo que dois deles uniram forças para tentar derrotar o presidente Chen Shui Bien. Calma - Embora a campanha presidencial tenha sido marcada por polêmicas, acusações de corrupção e uma tentativa de assassinato na sexta-feira, a votação ocorreu em calma. Os eleitores esperaram ate meia horas nas filas para votar e nenhum incidente de violência foi registrado pela polícia ate o começo da noite. "Foi uma vitória da democracia, não minha", afirmou o presidente, que insistiu para que a população não adotasse nenhum " comportamento irracional" nos próximos dias. Seu pedido tem um motivo: a China considera eventuais enfrentamentos civis na ilha como uma das três razões para invadir Taiwan. As outras duas seriam uma declaração de independência por parte de Taipei e a ocupação da ilha por uma potência estrangeira. Durante sua campanha, Chen defendeu uma relação com a China que fosse marcada pelo respeito aos interesses de Taiwan, postura vista com desconfiança pelos empresários da ilha que, cada vez mais, estão partindo para abrir seus negócios em Pequim diante das vantagens financeiras e preferiram votar por Lien. Para os partidários de Chen, porém, as propostas da oposição levariam a dependência de Taiwan a China em poucos anos. "Quem votou por Lien não votou por Taiwan. Votou pela China", afirmou Jihi Chien, trabalhador de 42 anos e que estava nas ruas comemorando a vitória de seu partido. O nacionalismo de Chen, de fato, acabou sendo o ponto central da campanha e obrigou a oposição, com visões mais moderadas, a mostrar que também "amava Taiwan". Lien chegou a beijar o solo da ilha em público para provar que, se eleito, defenderia o país. Chen, porém, foi mais longe e adotou o taiwanês, e não o mandarim falado na China, como idioma de seus comícios. China - Não é por acaso, portanto, que a postura de Chen preocupa a China. Chen foi ainda o autor da proposta de referendo sobre um eventual aumento do orçamento militar de Taiwan caso Pequim não retirasse seus mísseis que estão apontados contra a ilha. O referendo, que também ocorreu neste sábado, acabou não atingindo o numero mínimo de votos para que fosse validado, mas Chen garantiu que, mesmo assim, continuará a buscar formas de defender Taiwan, ignorando o fato de que a consulta não tenha sido válida. Para que o referendo tivesse sido aprovado, precisaria ter recebido mais de 8 milhões de votos. Apenas 6 milhões, porem, foram contabilizados. Pequim teme que o próximo passo de Chen será a realização de uma consulta popular sobre a independência da ilha em relação a China. Para analistas, um plebiscito dessa natureza poderia exigir uma resposta militar de Pequim, que teme que a perda de Taipei representaria o fortalecimento de movimentos separatistas em outras províncias, como o Tibet. Chen tentou dar provas de que quer uma relação pacífica e de estabilidade com a China. Mas voltou a pedir publicamente que os mísseis colocados por Pequim em sua costa e voltados a ilha devem ser retirados e pare com ameaças. Ainda pede que China respeite "decisões democráticas do povo de Taiwan". Para analistas, a crise no Estreito de Taiwan somente pode ter uma resposta dependendo da posição que adotará os Estados Unidos, que tem, por lei, o compromisso de proteger a ilha contra um eventual ataque chinês.