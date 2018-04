Eleições gerais na Índia terão início em 7 de abril

Uma pesquisa recente conduzida pela Pew Research Center mostrou que 63% dos indianos preferem o oposicionista Partido do Povo Indiano, liderado por Narendra Modi. O governista Partido do Congresso, liderado por Rahul Gandhi, tradicionalmente se mantém no poder.

Recentemente, o Partido do Congresso está em destaque por envolvimento em escândalos de corrupção e pela inabilidade para lidar com uma economia em desaceleração e com problemas relacionados à pobreza, infraestrutura e educação.

Modi também enfrenta controvérsias. Alguns críticos questionam se o candidato, da religião hindu, conseguirá liderar um país de muitas culturas. Ele foi acusado de fazer pouco para impedir protestos contra muçulmanos em 2002 no estado de Gujarat, quando mais de 1.000 pessoas morreram. Fonte: Associated Press.