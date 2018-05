Eleições indicam avanço da direita na Finlândia O Partido Conservador, que atualmente governa a Finlândia em coalizão com os centristas, mantém uma liderança bastante apertada na contagem dos votos após as eleições parlamentares deste domingo. Com 70% dos votos apurados e também a partir de uma projeção da emissora de televisão YLE, os conservadores podem ter conquistado 42 cadeiras no Parlamento de 200 - os social-democratas devem ter conquistado 41 cadeiras e o partido de direita Finlandeses Verdadeiros deve ter conquistado outras 41 cadeiras. A se manterem os resultados, o maior avanço terá sido dos Finlandeses Verdadeiros, um partido que é contra os imigrantes e também contra a União Europeia.