Eleições israelenses serão em 22 de janeiro O gabinete de governo israelense confirmou a realização de eleições parlamentares antecipadas no dia 22 de janeiro. A decisão de convocar a votação foi tomada na semana passada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que lidera as pesquisas de intenção de voto e deve ser novamente escolhido para o cargo. As eleições estavam originalmente marcadas para outubro de 2013. O Parlamento de Israel deve votar hoje a decisão de antecipar as eleições. Espera-se que os legisladores aprovem a medida.