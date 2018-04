Eleições legislativas da Malásia são convocadas para março

As eleições legislativas na Malásia acontecerão no dia 8 de março, anunciou nesta quinta-feira, 14, a Comissão Eleitoral. Na quarta-feira, o primeiro-ministro Abdullah Badawi dissolveu o Parlamento. O organismo também indicou que a campanha eleitoral começará no dia 24 de fevereiro, imediatamente após a publicação das listas oficiais dos partidos políticos. As eleições acontecerão em função da queda da popularidade do Governo de Abdullah, por causa da tensão racial e da alta da inflação. O mandato da coalizão dominada pela Organização Nacional para a Unidade Malásia (UMNO) e liderada por Abdullah terminaria em maio do próximo ano.