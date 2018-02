Eleições locais são primeiro teste de Brown Eleitores da Inglaterra e do País de Gales foram às urnas ontem para eleger 159 conselhos municipais e o novo prefeito de Londres. As eleições são o primeiro teste do premiê trabalhista Gordon Brown, que chegou ao poder em 2007. Os resultados serão divulgados hoje. As últimas pesquisas davam aos conservadores 14 pontos de vantagem sobre os trabalhistas.