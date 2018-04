Eleições municipais em Cuba são adiadas após passagem do Sandy

HAVANA - As eleições municipais em duas cidades no leste de Cuba foram adiadas devido à passagem da tempestade Sandy. De acordo com as autoridades do país, as cidades de Santiago e Holguín foram fortemente afetadas, por isso a votação não acontecerá mais neste domingo, data das eleições no restante do país.

O Sandy atingiu o leste de Cuba no dia 26 de outubro, atravessando três províncias antes de rumar para as Bahamas. Os moradores de Holguín irão às urnas no dia 11 de novembro. Já a data das eleições em Santiago ainda será anunciada pelo governo municipal.

O furacão passou pela região do Caribe com categoria 2. Dados oficiais reportam que 11 pessoas morreram em Cuba e 200 mil casas foram danificadas, a maioria em Holguín e Santiago.

Segundo a agência de notícias cubana Prensa Latina, 40 mil pessoas ficaram sem telefonia no país, mas os serviços estão sendo restaurados aos poucos. Em Holguín, 73% das pessoas já tiveram a eletricidade restabelecida. Em Santiago, o serviço de ônibus e o aeroporto internacional reabriram ontem. Santiago é a segunda maior cidade de Cuba.

Com AP