Eleições na Caxemira têm alto índice de participação Apesar do temor de ataques de militantes islâmicos, milhares de eleitores participaram hoje da primeira fase das eleições na Caxemira controlada pela Índia. Segundo funcionários eleitorais, nos cinco distritos de Jammu-Caxemira, 44% dos eleitores foram às urnas. Guerrilheiros islâmicos separatistas atacaram hoje com foguetes e outras armas dois colégios eleitorais, matando um policial e ferindo seis civis. A Caxemira, um ponto de atrito entre a Índia e o Paquistão há cinco décadas, foi palco de ataques sangrentos nas últimas semanas, promovidos por militantes opostos à eleição - e a favor da independência ou da união com o Paquistão. Os militantes ameaçavam matar qualquer um que participasse da votação, que será realizada em quatro dias e se estenderá até outubro. Nenhum resultado público deve ser divulgado até 12 de outubro.