Eleições na Chechênia foram "irregulares", dizem EUA Citando graves irregularidades, o Departamento de Estado dos EUA alegou nesta segunda-feira que as eleições presidenciais de ontem na Chechênia não alcançaram os padrões internacionais. Richard Boucher, porta-voz do Departamento de Estado, disse que a desqualificação de um candidato de ponta com base em "meros tecnicismos" é uma preocupação particular dos EUA. Segundo ele, Alu Alkhanov, declarado vencedor do pleito, têm a difícil missão de angariar apoio entre os chechenos para que exista um processo político mais aberto e de encontrar formas de se obter um acordo amplo.