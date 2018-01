Eleições na Espanha indicam derrota do governo de Aznar Três pesquisas de boca-de-urna apontam que o governista Partido Popular, do presidente José Maria Aznar, perdeu muitas cadeiras no Parlamento e a disputa pela maioria na casa é emparelhada, com os socialistas ganhando vários postos. A eleição foi ofuscada pelos atentados da última quinta-feira em Madri e muitos eleitores acusaram o governo espanhol de ter provocado os ataques ao apoiar a invasão norte-americana do Iraque.