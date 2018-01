Eleições no México: partido governista lidera pesquisas Uma pesquisa publicada nesta quarta-feira mostra que o candidato do partido governista mexicano conseguiu ficar, pela primeira vez, à frente de seu rival esquerdista, que chegou a liderar com mais de 10 pontos percentuais as intenções de voto para as eleições presidenciais. O candidato do partido conservador Ação Nacional, do presidente Vicente Fox, Felipe Calderon, tem 40% dos votantes registrados ao seu lado, enquanto o candidato do partido Revolução Democrática, Andres Manuel Lopez Obrador, foi empurrado para segundo lugar, ficando com 33% das intenções de voto, a apenas dois meses das eleições presidenciais. O candidato do partido Revolucionário Institucional, Roberto Madrazo, continua em terceiro lugar, com 22% das intenções. Em março, Lopez Obrador liderava com 41% enquanto Calderon ficava em segundo com 31%. Duas outras pesquisas divulgadas nos dois últimos meses, revelaram Calderon na dianteira, mas com vantagem de apenas 3, diferença dentro da margem de erro. Lopez Obrador, que irritou seus votantes com suas discussões verbais com Fox e também por não ter comparecido ao primeiro debate na última semana, negou todas as pesquisas que o mostram atrás.