Eleições no Peru foram impecáveis, dizem EUA As eleições presidenciais do Peru foram hoje consideradas "impecáveis" pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. "Os EUA felicitam o povo do Peru por realizar um processo eleitoral pacífico e transparente", declarou Richard Boucher, porta-voz do departamento. Ao iniciar suas declarações, Boucher pediu permissão à audiência nacional para elogiar o processo peruano, como primeiro tópico de seu diálogo com os repórteres. Ele disse que os grupos observadores do pleito, entre eles o da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Centro Carter, "qualificaram as eleições de ontem como absolutamente democráticas".