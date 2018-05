Eleições presidenciais e legislativos no Taiwan acontecerão em janeiro

TAIPÉ - A Comissão Central de Eleições de Taiwan fixou a data das eleições presidenciais e parlamentares da ilha para 14 de janeiro do 2012, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 22, em Taipé.

Anteriormente, a comissão havia decidido combinar as duas eleições que estavam previstas para datas distintas, a fim de economizar tempo dos eleitores e dinheiro dos cofres do Estado, declarou a presidente do organismo eleitoral, Chang Po-ya.

O opositor Partido Democrata Progressista (PDP) anunciará no final de abril seu candidato, enquanto o atual presidente Ma Ying-jeou concorrerá pelo governante Partido Kuomintang.

Ma anunciará o candidato à Vice-Presidência de sua chapa no começo de junho, e seu partido o nomeará oficialmente candidato no dia 25 do mesmo mês.