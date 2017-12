Eleições presidenciais na Romênia terão disputa acirrada O primeiro-ministro romeno Adrian Nastase e seu partido de esquerda enfrentam um grande desafio com a oposição centrista nas eleições presidenciais e parlamentares de hoje. A eleição começou às 7 horas locais (11 horas de Brasília) e estão marcadas para acabar às 21 horas, e os resultados oficiais devem sair na terça-feira. Cerca de 18 milhões de pessoas deverão votar. Nastase, de 54 anos, é o líder do Partido Social Democrata, visto por muitos como o sucessor do Partido Comunista. Apesar de ser visto com a personificação do passado comunista do país, Nastase diz que ele é o melhor candidato para levar a Romênia para a União Européia, porque tem laços com líderes internacionais e ajudou o país nos quatro anos de crescimento econômico. "Votei hoje por uma Romênia sem pobreza", disse o ministro. Seu maior adversário é o prefeito de Bucareste, Traian Basescu, um inexperiente mas articulado e carismático político e atingiu a fama nacional ao fazer ataques ácidos ao partido do governo, que ele acusa de promover a corrupção e prejudicar a democracia. Basescu prometeu levar a Romênia para a União Européia "com dignidade", implementando reformas necessárias para deixar o país pronto. A Romênia espera entrar para a União Européia em 2007, mas foi avisada que deve acabar com a epidemia de corrupção e melhorar a liberdade de imprensa. O governo tem controle forte sobre a maior parte da mídia televisiva, pois as emissoras têm dívidas imensas em impostos e dependem do governo para sobreviver. Há outros dez candidatos à presidência, mas suas chances são mínimas e eles não aparecem nem mesmo nas pesquisas. A eleição não deverá ser decidida no primeiro turno. O segundo turno deve acontecer em 12 de dezembro. O vencedor irá substituir o presidente Ion Iliescu, que está deixando o cargo após três mandatos. Ele vai concorrer ao Senado. Nas eleições parlamentares, há 314 cadeiras para deputados e 134 cadeiras no Senado.