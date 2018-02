Eleições presidenciais paraguaias transcorrem em clima de tranquilidade

ASSUNÇÃO - Milhões de paraguaios estão indo às urnas neste domingo, 21, para decidir quem será seu próximo presidente: o multimilionário Horacio Cartes - candidato do Partido Colorado acusado de associação com o crime organizado -, ou o advogado Efraín Alegre, liberal que foi ministro do governo de Fernando Lugo, mas, em junho, ajudou a derrubá-lo do poder.

Até o início da tarde, nenhum grave incidente havia sido registrado. Como as pesquisas de intenção de voto são poucos confiáveis, poucos se arriscam a tentar adivinhar quem será o vencedor. O resultado oficial sai hoje à noite. Ambos os candidatos garantiram que aceitarão a decisão do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE).

"Nosso sistema eleitoral tem credibilidade absoluta", disse Cartes, em uma entrevista coletiva de manhã, antes de depositar o voto em um bairro de Assunção. Ontem, seu partido havia denunciado os vínculos de um instituto de boca de urna com os liberais e a transmissão de informações secretas da apuração para o vice da chapa rival, Rafael Filizzola.

Alegre saudou o aparente alto comparecimento na votação. "As seções eleitorais estão abarrotadas", disse após votar em Lambaré, cidade ao lado de Assunção.

Nas zonas eleitorais pelas quais passou o Estado, o clima era de tranquilidade. Paraguaios escolhem hoje senadores, deputados e governadores, além do presidente.

"O principal é trabalhar para os pobres, é isso que esperamos", afirmou Nilse Gabriela, de 18 anos, que votou em uma escola ao lado de uma favela de Assunção.O horário de encerramento da votação é às 18 horas (horário de Brasília).