Eleições russas transcorrem sob forte esquema de segurança Os cerca de sete milhões de eleitores de Moscou, capital da Rússia, já podem comparecer às 299 seções eleitorais da cidade para eleger o próximo presidente do país, em meio a rigorosas medidas de segurança contra possíveis atentados e atos terroristas. Por conta da gigantesca extensão territorial do país, que possui onze diferentes fusos horários, os primeiros votos (dos habitantes da península de Kamchatka, situada no extremo nordeste do país) foram depositados nas urnas às 17h de sábado (pelo horário de Brasília). As últimas seções a serem abertas foram as da região de Kaliningrado, enclave russo situado entre Lituânia, Bielorrússia e Polônia, onde a votação começou 3h da madrugada do domingo (no horário de Brasília). O Ministério do Interior anunciou que, somente na capital, foram mobilizados 22 mil policiais e agentes farão a segurança dos locais de votação. Em todo o país, cerca de 300 mil policiais vigiarão as 95 mil seções eleitorais, que deverão receber cerca de 110 milhões de eleitores. As medidas mais rigorosas foram adotadas na região separatista da Chechênia, onde as 424 seções abertas estão protegidas pela polícia local e por unidades das tropas federais. São seis os candidatos que concorrem às eleições: o atual presidente, Vladimir Putin; o presidente do Senado, Serguei Mironov; a liberal Irina Khakamada; o comunista Nikolai Kharitonov; o nacionalista de esquerda Serguéi Glaziev; e o ultranacionalista Oleg Malyshkin. O voto é facultativo e pelo menos metade dos eleitores deve comparecer às urnas para que a eleição seja considerada válida. A divulgação total dos resultados está prevista para a manhã de segunda-feira.