Eleições são a única esperança, diz o ´Blogger de Bagdá´ Salam Pax, ou o "Blogger de Bagdá", cujo weblog deu ao mundo uma oportunidade de conhecer a vida dos iraquianos comuns às vésperas da invasão liderada pelos Estados Unidos, disse que eleições justas são a única forma de pôr fim à violência no Iraque. Salam Pax disse à BBC: "Talvez depois que tenhamos eleições, e tenhamos um grupo de pessoas que verdadeiramente nos represente a todos, esta pode ser a nossa saída da confusão em que estamos agora." Ele também advertiu a coalizão contra uma retirada rápida da região antes que um governo plausível assuma o controle no Iraque, temendo que eleições com irregularidades implicariam em que qualquer nova liderança possa ser vista como "um outro fantoche americano". Segundo ele, "quando você ouve alguém como Donald Rumsfeld dizer que talvez nós não possamos ter eleições no país inteiro, possivelmente excluindo o triângulo sunita e outras áreas problemáticas em Bagdá. Seus comentários são feitos num momento em que a apuração dos votos da histórica eleição no Afeganistão é protelada depois de alegações de que houve irregularidades no pleito. Além de prejudicar qualquer governo novo, o blogger, de 30 anos, disse à BBC que teme que a repentina retirada de tropas e eleições "mal preparadas" levariam o país a se tornar uma teocracia, e traçou paralelos com a liderança de países como o Irã e a Arábia Saudita. Segundo ele, para os iraquianos saírem do regime opressivo de Saddam Hussein para "entrarem em algo tão opressivo quanto ele" significaria que "perderam tudo". "É o que me preocupa, se eles se retirarem agora com a confusão em que estamos, eles podem nos deixar com os mulás, e eu não acho que este será um final muito feliz." Exposição O "blogger de Bagdá", como Salam Pax ficou conhecido, também disse que a coalizão cometeu um erro ao não deixar mais claro para o povo iraquiano que pretendia genuinamente ajudá-lo e depois deixar o país. Segundo ele, o fracasso na implementação de um programa de reconstrução visível e em lidar com a situação de segurança foram os erros mais graves cometidos durante a ocupação e alimentaram a irritação iraquiana com as tropas estrangeiras, ajudando a reforçar a crença de que a vida era melhor sob (o regime de) Saddam. Salam Pax passou meses escrevendo um weblog, por vezes bem humorado, descrevendo os temores e dificuldades dos cidadãos iraquianos quando se preparavam para o conflito. O "blogger de Bagdá" gravou sete vídeos para o programa Newsnight, da BBC, descrevendo a vida cotidiana na cidade. Os filmes foram exibidos no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá.