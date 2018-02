Eleições serão em 30 dias Com a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez, na terça-feira, deverá haver novas eleições em até 30 dias na Venezuela, conforme determina o artigo 233 da Constituição. De acordo com o texto, em caso de "ausência absoluta" do presidente antes da conclusão de quatro anos de mandato, deve "ocorrer uma nova eleição universal, direta e secreta dentro dos 30 dias consecutivos".