Eleitor acha que Obama aumentou imposto, diz agência

55% dos entrevistados disseram que o projeto conhecido como Obamacare é um aumento de impostos. Os participantes estavam menos seguros sobre o que pensam do futuro da lei: 48% acham que a Suprema Corte está certa em ratificá-la (45% pensam o contrário), enquanto outros 49% acreditam que o Congresso deve repelir a lei (43% defendem a aprovação).

Tal visão expressada pelos eleitores é problemática para Obama, disse Peter Brown, diretor assistente do Instituto de Pesquisas da Universidade Quinnipiac. Os republicanos vão tentar convencer os eleitores de que o projeto "quebra a promessa de Obama de não aumentar os impostos daqueles que ganham menos de $ 250 mil (por ano)", disse Brown para a Bloomberg. A pesquisa também mostra que o presidente lidera as intenções de voto, com 46%, contra 43% do candidato do Partido Republicano, Mitt Romney.