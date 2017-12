Eleitor desconfia de Bush e de Kerry, diz NY Times Os eleitores americanos têm uma visão profundamente crítica do presidente George W. Bush - e também do candidato democrata, John Kerry. A desconfiança em relação a ambos mantém a corrida pela Casa Branca empatada a duas semanas da eleição, segundo a mais recente pesquisa New York Times/CBS News. A taxa de aprovação de Bush está em 44%, número "perigosamente baixo" para um presidente que pretende se reeleger, segundo o Times. Embora a maioria dos eleitores desaprove a administração da economia e a condução da campanha militar no Iraque por Bush, Kerry continua a ser visto como um político indigno de confiança, que diz o que o público quer ouvir. Mais da metade dos entrevistados disseram considerar Kerry um "liberal" (nos EUA, o termo é aplicado à esquerda), refletindo uma crítica constante feita por Bush ao adversário. A pesquisa mostra os dois candidatos empatados com 46% das intenções de voto cada, entre os americanos habilitados a votar. Entre os que provavelmente votarão - o voto não é obrigatório nos Estados Unidos - Bush tem 47% e Kerry, 46%.