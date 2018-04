Eleitor escolhe prefeito e senador na República Checa A oposição social-democrata espera conquistar a maioria nas eleições locais e para o Senado da República Checa no próximo final de semana, em meio a protestos populares e de funcionários públicos contra os planos de austeridade do governo de centro-direita. Os eleitores deverão escolher novos governos municipais ao redor do país e renovar um terço do Senado de 81 cadeiras, nas eleições que começaram hoje e prosseguirão amanhã.