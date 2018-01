Eleitores aprovam escolha de Edwards para chapa de Kerry A maioria dos eleitores americanos acha que a escolha de John Edwards como candidato à vice-presidência pelo Partido Democrata é "boa" ou "excelente", diz uma pesquisa divulgada hoje, no primeiro dia de campanha do senador pela Carolina do Norte junto ao candidato presidencial democrata, John Kerry. Segundo a sondagem do Instituto Gallup encomendada pelo jornal USA Today e pela rede de TV CNN, 64% dos eleitores acham que a escolha feita por Kerry é um sinal positivo de sua capacidade para tomar decisões importantes na Casa Branca. Apenas 28% dos entrevistados qualificaram a decisão de Kerry como "razoável" ou "ruim". Ainda de acordo com a pesquisa, 70% dos eleitores se mostraram "entusiasmados" ou "satisfeitos" com a escolha de Edwards, enquanto 19% se disseram "insatisfeitos" ou "irritados". Já o presidente George W. Bush, candidato à reeleição, colocou em dúvida a capacidade de Edwards para eventualmente exercer a presidência dos EUA. "Dick Cheney pode ser presidente", declarou na Carolina do Norte, Estado pelo qual Edwards é senador.