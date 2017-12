Eleitores californianos vão em massa às urnas Milhões de eleitores lotaram os locais de votação da Califórnia para se manifestarem sobre a proposta de destituição do governador do Estado, Gray Davis, num dos mais surpreendentes capítulos da história política dos EUA. De acordo com observadores, a eleição de "recall" foi uma das que tiveram maior comparecimento na Califórnia. Segundo as primeiras estimativas, 11 milhões, entre os 15,4 milhões de eleitores registrados, comparecerão às urnas. Na segunda parte da eleição, os californianos escolhem, entre 135 candidatos, quem gostariam de ver no lugar de Davis. O favorito das pesquisas nessa disputa é o astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger, apesar da avalanche de denúncias de assédio sexual e de simpatia com o nazismo que abalou sua campanha nos dias que antecederam à eleição. As urnas devem se fechar às 20 horas locais (meia-noite de Brasília) e os primeiros resultados oficiais só devem sair amanhã. Davis, um democrata reeleito no ano passado, escapa da destituição se o total de votantes que optar por sua remoção não superar os 50%. A oposição republicana conseguiu abrir o processo de recall contra ele acusando-o de ser o responsável pela situação de falência fiscal da Califórnia. O Estado é o mais populoso e o mais rico dos EUA - se fosse um país independente, seria a quinta economia do mundo. Mesmo assim, enfrenta apagões e outras limitações de infra-estrutura que causam bilhões de dólares em prejuízos todos os meses.