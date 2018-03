Eleitores de Obama são mais interessados, diz pesquisa Enquanto o candidato presidencial democrata, Barack Obama, prepara uma grande viagem para Europa e Oriente Médio, a partir da terça-feira da próxima semana, uma pesquisa divulgada hoje mostra que seus eleitores estão mais interessados na disputa que os de seu rival republicano, John McCain. A sondagem da Associated Press e Yahoo News mostra que 38% dos partidários de Obama estão animados com a eleição, comparado com 9% entre os que apóiam McCain. O interesse dos eleitores é importante, pois demonstra quem estará motivado a ir às urnas - nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Mas Obama também tem seus problemas. A pesquisa mostra algumas dificuldades para ele conseguir o apoio dos partidários da pré-candidata democrata Hillary Clinton, após os dois travarem uma dura batalha para indicação do partido. A viagem de Obama tem como objetivo afirmar as credenciais do candidato em relação à política externa. Seu rival McCain, um ex-herói da guerra do Vietnã, freqüentemente questiona a capacidade do democrata em relação ao tema. Funcionários da campanha do senador por Illinois anunciaram paradas em Israel, Jordânia, Alemanha, França e Inglaterra. Obama também já disse que passará por Iraque e Afeganistão, porém não foi informado se esses países em guerra fariam parte da mesma viagem.