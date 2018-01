Eleitores do Arizona poderão ganhar US$ 1 mi se votarem Um ativista político do Arizona apresentou uma proposta para incentivar a ida de eleitores do estado às urnas: um sorteio em que o ganhador receberia US$ 1 milhão. O oftalmologista Mark Osterloh, que já concorreu sem sucesso ao governo do estado e à Assembléia Legislativa, entrou na justiça eleitoral com a proposta que deve ser apresentada em referendo aos eleitores estaduais nas eleições parlamentares de 2006. "Quem não quer ser um milionário? Todas as pessoas com direito a voto iriam votar", disse. Osterloh e colaboradores reuniram 185.903 assinaturas de eleitores para a proposta, bem acima das 122.612 exigidas, e agora autoridades irão analisar se elas são válidas. Pelo plano, haveria um sorteio entre aqueles que forem às urnas e o US$ 1 milhão viria de prêmios da loteria do estado que não foram reclamados. Um professor de comunicação política da Universidade Estadual do Arizona, Kelly McDonald, demonstrou preocupação com a proposta. Ele acredita que muitas pessoas irão votar sem pensar muito em quem estão votando, simplesmente para concorrer ao prêmio. Dos 4,4 milhões de moradores do Arizona acima dos 18 anos, 60% estão registrados para votar. Na última eleição geral de 2004 no estado, 77% dos registrados votaram.