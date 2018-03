Eleitores enfrentam filas e problemas

Os eleitores que optaram por votar antecipadamente enfrentaram ontem filas e outros contratempos em alguns Estados . Na Flórida, foram registrados problemas com as máquinas de votação, que causaram longas filas. Já na Virgínia Ocidental, algumas máquinas estavam registrando incorretamente os votos de alguns eleitores - muitos tentaram votar no democrata Barack Obama, mas, nas máquinas, só aparecia a opção do republicano John McCain.