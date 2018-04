Eleitores enfrentam longas filas para votar Apesar das longas filas e do frio, os eleitores da Califórnia compareceram em peso para votar nas primárias do Estado. Os locais de votação foram abertos às 7 horas locais (13 horas de Brasília) e os eleitores enfrentaram enormes filas. Segundo estimativas do Instituto Field da Califórnia, cerca de 9 milhões de eleitores deveriam votar no Estado.