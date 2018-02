Eleitores vão às urnas no Kuweit; economia lidera preocupações Os eleitores do Kuweit foram às urnas para as eleições parlamentares no sábado, na esperança de eleger novos nomes, acabar com disputas políticas e impulsionar reformas econômicas. Cerca de 275 candidatos disputam assentos na Assembléia Nacional de 50 membros. Entre eles, 27 mulheres tentam se eleger, depois de nenhuma mulher ter obtido sucesso em 2006. As mulheres conquistaram o direito a voto e a se eleger em 2005, mas enfrentam uma difícil batalha para atrair eleitores no país do Golfo Pérsico, onde muitos acreditam que o lugar da mulher é em casa. "Sou contra as mulheres no Parlamento. Acho que todos devem permanecer em seu lugar", disse Samira al-Azm, eleitora na casa dos 50 anos. Quase 362 mil kuweitianos, mais da metade mulheres, podem votar, mas o comparecimento estava fraco pela manhã. Até o meio-dia, 25,6 por cento dos eleitores haviam votado, segundo a agência oficial de notícias Kuna. O líder do Kuweit, xeque Sabah al-Ahmad al-Sabah, dissolveu o Parlamento em março para dar fim a um impasse com seu Gabinete. As disputas estavam atrasando as reformas políticas que visam preparar o Kuweit para quando terminarem suas vastas reservas de petróleo. O último Parlamento se concentrou em questionar ministros sobre sua conduta, forçando muitos a se demitir. O país membro da Opep precisa indicar um ministro do Petróleo, uma vez que a pasta está vaga desde novembro. Em meio às disputas políticas, reformas, como uma lei para atrair investimento estrangeiro, foram deixadas de lado. (Por Ulf Laessing e Rania El Gamal)