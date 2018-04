Eleitores votam em meio à confusão

A população sudanesa foi às urnas ontem na primeira eleição multipartidária em 24 anos no país. A votação, porém, foi marcada por irregularidades, erros e atrasos. Segundo integrantes do Movimento Popular de Libertação do Sudão, formado por ex-rebeldes, algumas cédulas desapareceram. O grupo chegou a pedir que a votação, prevista para terminar amanhã, seja prolongada em quatro dias. A Comissão Eleitoral admitiu alguns erros de logística, mas afirmou que todo o processo - no qual serão eleitos representantes legislativos e regionais, além do presidente - corria "bem". Omar al-Bashir, sobre quem pesa uma ordem de captura internacional, é o candidato favorito. É a primeira vez ele que participa de uma votação multipartidária desde que tomou o poder em 1989, por meio de um golpe de Estado militar apoiado por islamitas.