Eles atravessaram o Canal da Mancha cantando Dois italianos fizeram história neste domingo ao se converterem nos primeiros a cruzar o Canal da Mancha a bordo de uma gôndola. Vittorio Orio e Enzo Liska partiram de Dover, na costa sul da Inglaterra, às 6 horas (horário local) e completaram a travessia de 35 quilômetros até Calais, na França, em pouco mais de sete horas. "Nos sentimos grandiosos em sermos as primeiras pessoas a cruzar o canal em uma gôndola", disse Lizska. "Cantamos muitas canções venezianas para nos mantermos entretidos. Estamos emocionados." Um grande grupo de amigos dos venezianos os aguardava no porto de Calais. Os dois navegantes, ambos de 60 anos, tiveram que enfrentar uma espessa névoa enquanto cruzavam o canal, que é o de maior trânsito naval do mundo. No entanto, não foi registrado nenhum incidente.