Eletricidade volta ao Iraque; médicos temem epidemias Pulando de alegria, uma mulher de 42 anos, mãe de três filhos, pressiona o interruptor de luz e diz: "A eletricidade voltou!" A vizinhança aplaude, mulheres correm, alegres, e os homens dão tiros para o alto em comemoração. Bagdá celebrou o fim de cerca de três semanas de blecaute. A alegria, no entanto, é para poucos, uma vez que mais de 80% da cidade ainda está no escuro. E além da falta de energia, os iraquianos ainda enfrentam grandes problemas de saneamento básico, deixando a população sem tratamento de água e esgoto. Médicos já informaram a primeira suspeita de uma epidemia de cólera. Segundo o diretor-assistente do centro de tratamento infantil Al-Iskan, Ahmed Abdul Fattah, 50% a 60% das crianças do hospital apresentam desidratação e diarréia, causadas pelas péssimas condições sanitárias. Suspeita-se que centenas de crianças têm cólera e febre tifóide. Porém, sem os laboratórios em pleno funcionamento e com a fuga dos funcionários de saúde da ONU, fisiologistas estressados pela pressão do trabalho dizem que podem tratar as crianças, mas não confirmar os casos de doença. Grupos de engenheiros elétricos iraquianos trabalharam hoje em quatro unidades de energia de emergência, segundo o chefe dos engenheiros, Jenan Behnam, na instalação elétrica da zona sul da cidade. Ainda estão sem energia 82% das residências da cidade, incluindo a casa de Behnam. Segundo ele, a retomada total da energia só não será possível em decorrência dos danos causados nas linhas de transmissão por tiros e bombardeios. A guerra danificou uma linha de abastecimento da instalação central e destruiu o escritório que coordenava a rede de distribuição. No hospital infantil, médicos rezam para que os seus geradores continuem funcionando. "Sem eles, 100% desse bebês morreriam", disse Fattah, entre incubadores com bebês prematuros. Algumas crianças mantidas em outra enfermaria sofrem de infeções no estômago, devido à falta de água limpa. "Uma epidemia", disse Fattah. "Nós suspeitamos que seja cólera, mas não temos como realizar testes para provar a doença", disse o médico Gassim Rahi Esa. Os médicos ainda relatam casos crescentes de febre tifóide. Veja o especial :