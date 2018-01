Eletricidade volta em parte de Nova Jersey A eletricidade já foi restaurada na maior parte das residências na região de Nova Jersey, enquanto trens e ônibus operam com restrições, segundo o prefeito da cidade de Nova York, Michael Bloomberg. No pico do blecaute, mais de um milhão de residências e pontos comerciais ficaram sem energia. Em Nova Jersey, a usina de energia nuclear de Oyster Creek foi fechada. A PSE&G restaurou a energia para cerca de 50 mil pessoas nos três bairros ao norte de Nova Jersey até 6h30 (de Brasília) e a companhia de energia prevê que todos seus clientes tenham eletricidade até às 9h (de Brasília). A companhia de energia Jersey Central Power & Light informou que apenas uma centena de seus clientes está sem energia e previu o fornecimento a todos ainda pela manhã. Aeroportos voltam a funcionar; exceção é o JFK A Federação de Administração da Aviação informou que dois dos três aeroportos situados na área de Nova York e o terminal de Cleveland voltaram a funcionar ontem à noite, após terem suas atividades interrompidas por causa do blecaute. O aeroporto internacionl John F. Kennedy deve reabrir seus terminais às 10h (de Brasília). A falta de energia afetou ontem o JFK, o Newark Liberty International e LaGuardia, além de terminais em Cleveland, Ottawa e Toronto. Para evitar que ocorra um caos nessa manhã, as companhias estão permitindo que os passageiros remarquem suas viagens, sem pagar multas por transferências de datas. Os trens também começaram a circular na região nordeste dos EUA, mas as autoridades estão pedindo para que as pessoas liguem ou façam consultas via internet para saberem sobre os horários. Para ler sobre o blecaute: Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte Em meio ao blecaute, prefeito pede cuidado com o calor Nosso repórter conta como estão as ruas de Nova York Quatro reatores nucleares fechados pelo blecaute nos EUA Blecaute faz Nova York lembrar 11 de setembro Raio foi a causa do blecaute, dizem autoridades