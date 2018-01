Eletricista casa com viúva milionária e é acusado de crime Daniel Pelosi, 40 anos, era um eletricista que se casou com a viúva de um banqueiro multimilionário assassinado. Desde hoje, é um indiciado pelo assassinato. Ele tornou-se o centro das manchete de tablóides - e do inquérito de um grande juri ? depois que se casou com Generosa Ammon, em janeiro de 1992. O casal separou-se e ela morreu. ?Uma acusação formal foi feita por um grande juri especial?, anunciou o promotor do Condado de Suffolk, Thomas Spota, a The Associated Press. Segundo ele, os advogados de Pelosi foram instruídos a apresentar, amanhã de manhã, seu cliente no gabinete da promotoria distrital. As acusações que pesam sobre ele só serão explicitadas depois disso, amanhã mesmo, acrescentou Spota. ?Estaremos lá e planejamos alegar um enfático ?inocente??, disse Gerald Shargell, um dos advogados de defesa. Generosa Ammon e seu marido milionário, Theodore Ammon, estavam às véspera de finalizar um divórcio vexatório quando ele foi morto, em outubro de 2001, em sua vasta mansão de Long Island. Uma autópsia demonstrou que Ammon, ex-sócio do banco de investimentos Kohlberg Kravis Roberts & Co., foi atingido na cabeça por um objeto pesado. Pelosi tinha ajudado a supervisionar a instalação do sistema de segurança na propriedade de Long Island, avaliada em US$ 100 milhões. Depois do casamento, Pelosi, Generosa e seus dois filhos mudaram-se por um breve período para a Inglaterra, em busca de privacidade. Mas tiveram de retornar meses depois, quando ele enfrentou uma acusação por dirigir embriagado em East Hampton. Generosa morreu de câncer em agosto de 2003, aos 46 anos. Já tinha se separado de Pelosi, após um ano apenas de casamento. Ele recebeu um pagamento pós-nupcial de US$ 2 milhões, mas não foi contemplado com nada no testamento dela, que deixou toda a fortuna para os dois filhos e uma fundação, criada após a morte do banqueiro. A babá britânica das crianças, Kathryn Ann Mayne, foi nomeada tutora dos dois adolescentes, recebeu US$ 1 milhão e a garantia de residência na mansão dos Ammons em East Hampton pelo resto de sua vida. Os advogados de Pelosi entraram com ação para invalidar o testamento e a irmã de Ammon está lutando pela custódia dos sobrinhos. Os adolescentes disseram, numa entrevista à televisão, que prefeririam viver com Pelosi, que também é o alvo de uma ação de morte apresentada pelo banco JP Morgan Chase, em benefício do espólio de Ammon.