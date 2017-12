Eletricitários franceses deixam premier sem energia Os eletricitários franceses cortaram a energia da residência particular do primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, ocuparam instalações elétricas e fizeram passeatas por todo o país para protestar contra os planos de privatização de parte do setor. Manifestantes literalmente tiraram a casa particular do premier Raffarin da tomada, na cidade de Chasseneuil-du-Poitou, e removeram seu medidor de energia, disse um porta-voz da central sindical CGT. Outros eletricitários desconectaram as casas do ex-premier Alain Juppe e outras figuras proeminentes. Em escala nacional, greves reduziram a produção de eletricidade em instalações nucleares e de outros tipos por até 25% - um protesto típico, sem riscos de segurança, segundo as autoridades. As manifestações de protesto surgem no momento em que o Parlamento inicia debates sobre o plano do governo de transformar as estatais Electricite de France and Gaz de France em companhias limitadas. Se adotado, o projeto permitirá que as empresas busquem sócios privados e ganhem competitividade no mercado europeu, mas não trará uma privatização plena, argumenta o governo.