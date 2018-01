Eli Lilly deixa vazar 600 e-mails de pacientes O laboratório farmacêutico Eli Lilly desculpou-se publicamente pelo vazamento do endereço eletrônico de mais de 600 pacientes com depressão, bulimia ou distúrbio compulsivo-obsessivo cadastrados no site da empresa. Todos queriam ser lembrados do horário para tomarem o remédio Prozac. Entidades civis americanas pedem que seja aberto inquérito para averiguar a quebra da política de privacidade assumida pela empresa.