Eliminado último depósito de napalm nos EUA, diz governo O Departamento de Defesa dos EUA eliminou nesta quarta-feira os últimos depósitos de napalm do país, transformando a substância em gasolina para uso industrial. A bomba de napalm - mistura de gasolina, benzol e poliestireno -, que causa um fogo muito difícil de apagar, foi usada maciçamente pelos americanos na Guerra do Vietnã, nos anos 70. O produto provocou enorme devastação no Vietnã e graves ferimentos em civis. Uma das fotos mais célebres do conflito é a de uma menina sem roupas e com queimaduras, fugindo de sua aldeia, que acabava de ser atacada com napalm, em 1972. O produto tornou-se um símbolo da intervenção americana no Vietnã. Cerca de 125 mil hectolitros de napalm estavam em tambores de alumínio na instalação militar de Falbrook, na Califórnia. Para seu reaproveitamento sem causar danos ao ambiente, os EUA investiram US$ 50 milhões. "Isto é o encerramento, em parte, da Guerra do Vietnã", comentou o secretário em exercício da Marinha, Robert Pirie Jr.