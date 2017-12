Elizabeth II abre palácio para celebrar jubileu A Grã-Bretanha iniciou hoje oficilmente os festejos dos 50 anos de reinado de Elizabeth II, com a rainha abrindo o Palácio de Buckingham, sua residência oficial, para um concerto ao ar livre de música clássica para 12.000 pessoas. Após a abertura dos portões do palácio, ávidos espectadores aproveitaram o tempo passeando pelos jardins do palácio antes do início do concerto, e a polícia calculou que pelo menos mais 40.000 pessoas se juntaram nas proximidades da residência real para apreciar os telões espalhados pelo Green Park e as ruas adjacentes. Dezenas de bandeiras ondulavam diante do palácio. "É um momento maravilhoso, emocionante, e uma grande honra", disse a soprano neo-zelandesa Kiri Te Kanawa em uma entrevista à BBC. Os telões mostravam cenas em branco e preto da coroação de Elizabeth enquanto a Orquestra Sinfônica e o coro da BBC, dirigidos por Andrew Davis, interpretavam a obra de Haendel Zadok, o Sacerdote, na qual um dos versos diz "Deus salve a rainha, que o rei viva para sempre". Te Kanawa cantou a ária de Micaela da ópera Carmen, de Bizet, e Summertime, de Gershwin. Do programa faziam parte também o violoncelista Mstislav Rostropovich, o tenor Roberto Alagna, a soprano Angela Gheorghiu e bailarinos do Royal Ballet que dançaram uma cena do Lago dos Cisnes. Dezoito membros da família real receberam os 12.000 convidados, que ganharam suas entradas num sorteio. O fim de semana de espetáculos, desfiles e eventos só deve sofrer uma interrupção durante o jogo de amanhã entre as seleções da Inglaterra e Suécia, no Japão. Milhares de súditos viajaram até Londres para assistir, nos parques da capital, à série de concertos. Segunda-feira será o dia da música pop, com Paul McCartney e Eric Clapton, entre outros.