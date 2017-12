Elizabeth II começa sua quarta visita de Estado à Alemanha A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, chegou à Alemanha para uma visita de Estado de três dias durante a qual ela deverá sublinhar a reconciliação entre os dois países após a Segunda Guerra e somar esforços no combate às mudanças climáticas. A rainha, acompanhada por seu marido, príncipe Philip, foi recebida no aeroporto de Berlim pelo embaixador da Alemanha, Peter Torry, antes de viajar para o Palácio Charlottenburg, onde será recebida pelo presidente Horst Koehler com honras militares. Ela também planeja encontrar o chanceler Gerhard Schroeder e um grupo de jovens pesquisadores alemães e britânicos que estudam os efeitos das mudanças climáticas. Estragos da guerra Na quarta-feira, Elizabeth II abre uma conferência sobre mudanças climáticas na embaixada britânica. Mas as atenções estão voltadas para um concerto de gala da Filarmônica de Berlim - realizado no mesmo dia - que irá ajudar a restaurar uma igreja alemã, na cidade de Dresden, devastada por um bombardeio em 1945. A imprensa britânica especula que a rainha poderia se desculpar pelo bombardeio, em que morreram cerca de 35 mil pessoas, mas oficiais ingleses desmentem.