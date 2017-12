Elizabeth II comemora 50 anos de reinado A rainha Elizabeth II, da Grã-Bretanha, visitou nesta quarta-feira o centro Macmillan, unidade de tratamento intensivo de câncer do Queen Elizabeth Hospital, em King´s Lynn, Norfolk, nas celebrações de 50 anos de seu reinado. Elizabeth, hoje com 75 anos, foi declarada oficialmente rainha em 6 de fevereiro de 1952 - no mesmo dia em que morrera de câncer seu pai, o rei George VI. Na ocasião, ela, então herdeira do trono, encontrava-se em visita ao Quênia. Lembrando a data, a rainha enviou mensagem aos britânicos via internet. "O príncipe Philip (marido dela) e eu estamos profundamente sensibilizados com as mensagens recebidas sobre o jubileu de ouro", afirma Elizabeth. "Esse aniversário é para nós uma ocasião de reconhecimento e gratidão pela lealdade e apoio que recebemos de todo o povo desde que assumi o trono em 1952."