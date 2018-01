Elizabeth II completa 65 anos como rainha e celebra Jubileu de Safira

LONDRES - A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, completa 65 anos no trono nesta segunda-feira, 6, tornando-se a primeira monarca britânica a celebrar um Jubileu de Safira.

A soberana de 90 anos, que chegou à chefia do Estado em 6 de fevereiro de 1952, deve celebrar a ocasião em sua residência de Sandringham, no Condado de Norfolk.

Não há compromissos oficiais agendados, mas o dia deve ser será marcado pelas tradicionais salvas de canhão na Torre de Londres e no parque Hyde da capital, e por cerimônias militares similares em outras regiões do Reino Unido.

Em setembro de 2015, Elizabeth II superou os 63 anos de reinado de sua tataravó, a rainha Victoria, que regeu de 1837 até sua morte em 1901, após chegar ao trono com apenas 18 anos.

Além disso, em 13 de outubro de 2016, Elizabeth II se tornou a rainha e chefe do Estado viva com mais anos de reinado, após a morte do rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej, que dirigiu os destinos do país asiático durante 70 anos e 126 dias.

Em 6 de fevereiro de 1952, a princesa Elizabeth chegou ao trono, com 25 anos, após a repentina morte de seu pai, George VI, apesar de não ter sido coroada até 2 de junho de 1953.

Nascida em 21 de abril de 1926, a rainha celebrou em 2016 seu 90° aniversário com vários atos públicos e um banquete para sua família e amigos no castelo de Windsor, sua residência preferida, localizada nos arredores de Londres.

Segundo os veículos de imprensa britânicos, as grandes celebrações populares por seus anos de reinado estaria reservada para um eventual Jubileu de Platina, o qual a soberana pretende comemorar em 2022, o ano de seu 96° aniversário. / EFE