Elizabeth II condecora ex-prefeito de Nova York O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, será condecorado nesta quarta-feira pela rainha Elizabeth II com o título de Cavaleiro Honorário de Sua Majestade. O título é um reconhecimento ao comportamento exemplar de Giuliani ante as adversidades que atingiram Nova York após os atentados terroristas de 11 de setembro. O ex-prefeito, que viaja para a capital britânica acompanhado do ex-comissário de polícia Bernard Kerik, é um dos poucos estrangeiros na história a receber essa condecoração.