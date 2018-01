Elizabeth II é a herdeira universal de sua mãe A rainha-mãe falecida no mês passado deixou todos os seus bens para sua filha, a rainha Elizabeth II, informou hoje (17) o Palácio de Buckingham, confirmando que graças a um acordo feito com o governo em 1993 a soberana não pagará impostos sobre a herança. Elizabeth, no entanto, decidiu que as obras de arte deixadas por sua mãe, entre elas um quadro de Monet, serão transferidas para a Royal Collection, que é propriedade do Estado - embora permaneça sob a guarda da soberana. Em seu testamento, a rainha-mãe pediu a sua filha que disponha sobre as doações a seus servidores, que pagarão regularmente as taxas sobre a transferência dos bens recebidos (que chegam a 40% se o valor desse bem superar as 250.000 libras). O Palácio de Buckingham anunciou ainda que o príncipe Charles transferirá sua residência oficial e seus escritórios para Clarence House, o edifício no centro de Londres onde vivia a rainha-mãe. A mudança se realizará assim que terminarem alguns trabalhos de reforma. Em seguida, o andar térreo do palácio será aberto para o público durante os meses de agosto e setembro, como já acontece com o Palácio de Buckingham.