Elizabeth II é a maior proprietária de terras legais do planeta Na condição de chefe de Estado de 32 países da Commonwealth, a Rainha Elizabeth II é a maior proprietária "legal" de terras do planeta, com um total de quase 27 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente um sexto da superfície terrestre não coberta pelos mares. Esse é um dos surpreendentes dados de um livro recém-publicado no Reino Unido, sob o provocador título de Who owns the world? (Quem possui o mundo?, em tradução livre), do autor irlandês Kevin Cahill. O escritor acredita no direito inalienável de qualquer habitante do planeta a um pedaço de terra, e denuncia que praticamente 97% do planeta está nas mãos de apenas 3% da população. Cahill estudou os estatutos de propriedade de muitos países, inclusive do Vaticano, e diz que nos 32 territórios da Commonwealth que ainda reconhecem Elizabeth II como soberana, a "propriedade legal" da terra corresponde à Coroa britânica. Cahill afirma que isso permitiu ao regime de Robert Mugabe, no Zimbábue, confiscar as terras dos agricultores brancos, quando o país conseguiu sua independência. O autor relata também uma condição singular de Elizabeth II, sua condição de rainha de toda uma série de "paraísos fiscais", todos eles fisicamente próximos ao Reino Unido, sem fazer parte dele. Trata-se da ilha de Man, situada entre a Irlanda e a Inglaterra, da qual Elizabeth II é proprietária, e as de Jersey e Guernsey, no canal da Mancha, da qual é soberana. Além disso, escreve Cahill, dos 24 centros financeiros "off-shore" que existem no mundo, 14 têm a Rainha como chefe de Estado ou são dependências do Reino Unido. É uma característica, explica, compartilhada com muitos dos territórios da Coroa, inclusive Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e os territórios soberanos de Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados e Belize.