Elizabeth II homenageia soldados britânicos em mensagem de Natal Em seu discurso anual à nação por conta do Natal, a Rainha Elizabeth II homenageou hoje os soldados britânicos que lutaram ao lado dos Estados Unidos na guerra do Iraque, referindo-se ao trabalho das forças armadas da Grã-Bretanha como "admirável" e "um exemplo a todos nós". "Recentemente, tive oportunidade de conhecer alguns dos que fizeram sua parte no Iraque com extrema distinção", disse a rainha, numa mensagem pré-gravada na Base Militar Combermere, da Cavalaria, próxima ao castelo de Windsor, onde ela mora. "Fiquei com um profundo sentimento de respeito e admiração por sua lealdade: entre si e com relação à nação".