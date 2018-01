LONDRES - Em um dia histórico para a monarquia britânica, a rainha Elizabeth II, de 89 anos, se tornou nesta quarta-feira, 9, a monarca há mais tempo no trono britânico, com um reinado que começou 63 anos e 7 meses atrás, quando ela tinha apenas 25 anos.

Elizabeth II assumiu o trono britânico em 6 de fevereiro de 1952, dia em que seu pai, George VI, morreu enquanto dormia. Antes do novo recorde, a monarca britânica a ocupar o cargo por mais tempo havia sido a rainha Victória, tataravó de Elizabeth II, que reinou por 23.226 dias, 16 horas e 23 minutos.

Elizabeth II também "tomou" outro recorde de Victória: em dezembro de 2007, tornou-se a monarca britânica mais velha ainda no trono - quando morreu, Victória tinha 81 anos. Além disso, em maio de 2011, Elizabeth II havia ultrapassado o rei George III, que ocupou o trono real por 59 anos, estabelecendo na ocasião o segundo reinado mais longo da coroa britânica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de tantos anos à frente da realeza britânica, Elizabeth II testemunhou muitos dos avanços que transformaram o mundo moderno em que vivemos hoje. Ela foi a primeira monarca britânica a enviar uma mensagem à lua - em 21 de julho de 1969, durante a missão Apolo 11 - , a enviar um e-mail - em 26 de março de 1976 -, a organizar um concerto público no quintal do Palácio e a publicar uma mensagem no Twitter - em outubro de 2014 -, entre outros feitos históricos.

Em entrevista ao jornal britânico The Independent em agosto, a historiadora Kate Williams, autora entre outros livros sobre a realeza britânica de "Young Elizabeth: The Making of our Queen" (A jovem Elizabeth: a criação da nossa rainha, em tradução livre), afirmou que a nova marca da rainha é "muito significante" porque ela assumiu o trono aproximadamente sete anos mais velha do que sua tataravó, que tinha apenas 18 anos quando foi coroada.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R. — BritishMonarchy (@BritishMonarchy) 24 outubro 2014

"(Este recorde) mostra que as nossas monarcas femininas são as mais duradouras. A longevidade da rainha é uma grande fonte de sua força e popularidade", disse Kate. "Ela passou pela 2ª Guerra e pelo século20. Muitas pessoas não conhecerão outra monarca."

. Além de todos os recordes em relação à coroa britânica, com a marca desta quinta-feira Elizabeth II é atualmente a segunda monarca viva há mais tempo no trono, em todo o mundo. Ela está atrás do rei Bhumibol Adulyadej, da Tailândia, há mais de 69 anos no trono, mas que raramente é visto em público. A rainha britânica também ocupa a 49ª posição na lista dos reinados mais longevos da história.

De acordo com o Livro Guinness dos Recordes, Elizabeth II também ostenta o título de individuo a estampar a maior quantidade de moedas em todo o mundo - com aparições no dinheiro de pelo menos 35 diferentes nações - graças ao cargo de Chefe da Comunidade Britânica, que ocupa desde sua coroação.